Разведсообщество США заявило о предполагаемых попытках РФ вмешаться в выборы

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - ФБР, Управление директора национальной разведки США и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры предупреждают об усилиях иностранных государств, в частности России, по манипулированию общественным мнением в ходе выборов американского президента.

"С момента нашего заявления в пятницу разведывательное сообщество наблюдало за иностранными противниками, в частности, за Россией, которые проводят дополнительные операции по оказанию влияния, направленные на подрыв общественного доверия к честности выборов в США и разжигание разногласий среди американцев", - говорится в совместном заявлении ведомств.

Они ожидают, что "эта деятельность усилится в день выборов и в ближайшие недели" и будет сосредоточена на "колеблющихся" штатах.

"Россия является самой активной угрозой", - отмечается в документе.

Как утверждает американское разведсообщество, влиятельные лица, якобы связанные с Россией, "производят видеоролики и создают фальшивые статьи, чтобы подорвать легитимность выборов, вселить страх в избирателей относительно избирательного процесса".

"Мы ожидаем, что в день выборов, а также в последующие дни и недели после закрытия избирательных участков российские агенты опубликуют дополнительный контент на эти темы", - заявили разведывательные службы.

Кроме того, в Вашингтоне считают Иран "серьезной угрозой иностранного влияния на выборы в США".

В США во вторник, 5 ноября, состоятся 60-е президентские выборы.

Первые избирательные участки откроются в штате Вермонт в 05:00 утра по местному времени (11:00 по Москве). Последние участки закроются на Гавайях и Аляске в среду в 00:00 (07:00 по Москве) и 01:00 (09:00 по Москве) соответственно.

За пост президента США борются кандидат от Демократической партии вице-президент Камала Харрис и республиканец экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Вместе с президентом будет избран вице-президент. Кандидатом от демократов на эту должность выступает губернатор штата Миннесота Тим Уолз, от республиканцев - сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

Кроме того, на пост президента США претендуют кандидат от Либертарианской партии Чейз Оливер, представитель Партии зеленых Джилл Стайн, а также представители менее известных партий и независимые кандидаты.

Также во вторник, помимо президентских выборов, пройдут выборы всех членов Палаты представителей Конгресса США и трети членов Сената.

Всего в США насчитывается 244 млн избирателей. Ряд штатов предоставил избирателям возможность проголосовать досрочно. По данным Флоридского университета, к началу ноября досрочно проголосовали более 75 млн американцев.