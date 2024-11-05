Поиск

Космический корабль Cargo Dragon стартовал к МКС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX во вторник по московскому времени стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-31 был осуществлен в понедельник в 21:29 по времени Восточного побережья США (во вторник в 05:29 по Москве) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

Корабль в автоматическом режиме должен пристыковаться к переднему стыковочному узлу модуля Harmony американского сегмента МКС во вторник в 10:15 по времени Восточного побережья США (в 18:15 по Москве). Он доставит на станцию более 2,7 тонн продовольствия, оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Это уже 11-й полет "грузовика" SpaceX на МКС в модификации Cargo Dragon 2, способного доставлять на станцию на 20% больше груза, а также автономно стыковаться с ней без помощи захвата рукой-манипулятором.

Cargo Dragon 2 рассчитан на пять полетов к МКС и обратно вместо трех в рамках миссий прежних "грузовиков" SpaceX. Новые грузовые корабли могут оставаться на станции в течение 75 дней по сравнению 40 днями в предыдущем варианте.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 проводится в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

С октября 2012 года по март 2024 года компания SpaceX осуществила 30 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

Cargo Dragon Falcon 9 NASA SpaceX МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 5 ноября

Разведсообщество США заявило о предполагаемых попытках РФ вмешаться в выборы

Нацгвардия США приведена в боевую готовность для пресечения насилия во время выборов

Нацгвардия США приведена в боевую готовность для пресечения насилия во время выборов

Израиль наращивает готовность к отражению возможного удара Ирана

Израиль наращивает готовность к отражению возможного удара Ирана

В США во вторник пройдут выборы президента

Харрис немного опережает Трампа накануне выборов

Акция протеста в Тбилиси завершилась шествием и кратковременным перекрытием улиц

МИД РФ назвал выборы в Молдавии самыми недемократичными за годы независимости

Венгрия продлила режим ЧС до мая 2025 года

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });