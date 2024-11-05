Грузовой корабль Cargo Dragon вышел на орбиту, взял курс на МКС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX, запущенный во вторник по московскому времени, успешно вышел на орбиту, взял курс на Международную космическую станцию (МКС), сообщило NASA.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-31 был осуществлен в понедельник в 21:29 по времени Восточного побережья США (во вторник в 05:29 по Москве) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

Корабль после почти 13-часового полета в автоматическом режиме должен пристыковаться к переднему стыковочному узлу модуля Harmony американского сегмента МКС во вторник в 10:15 по времени Восточного побережья США (в 18:15 по Москве). Он доставит на станцию более 2,7 т продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в пятый раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на наземную площадку LZ-1 на космодроме во Флориде.