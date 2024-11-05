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Глава сети дисконтных магазинов в США Dollar Tree покинул пост по состоянию здоровья

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Американский оператор сетей магазинов фиксированных цен Dollar Tree объявил о том, что председатель совета директоров и главный исполнительный директор Рик Дрейлинг покинул компанию по состоянию здоровья.

Как сообщается в пресс-релизе ритейлера, временно исполнять обязанности CEO будет главный операционный директор Майкл Кридон, а совет директоров возглавит ведущий независимый директор Эдвард Келли.

Dollar Tree начал поиск нового руководителя и рассматривает как работающих в компании сотрудников, так и внешних кандидатов.

Также ритейлер подтвердил прогноз на текущий финквартал, который завершится в конце октября, для выручки на уровне $7,4-7,6 млрд, для скорректированной прибыли – $1,05-1,15 на акцию.

Dollar Tree сообщил, что продолжает изучать стратегические альтернативы для подразделения Family Dollar, в число которых входят продажа или выделение этого бизнеса в отдельную компанию.

Котировки акций Dollar Tree выросли на 5,2% на дополнительной сессии в понедельник. Рыночная стоимость ритейлера за последние три месяца упала почти на 31% (до $14,3 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 12%.

Компания управляет свыше 16,3 тыс. магазинов в 48 американских штатах и пяти провинциях Канады под брендами Dollar Tree, Family Dollar и Dollar Tree Canada.

США Dollar Tree
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