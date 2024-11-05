На северо-западе Турции на НПЗ произошел взрыв во время учений

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - На северо-западе Турции в Измите произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе во время учений, о пострадавших не сообщается, передает AP со ссылкой на телеканал NTV.

В телеэфире мэр провинции Коджаэли Тахир Бююкакин сообщил, что взрыв произошел на заводе турецкой нефтеперерабатывающей компании Tupras во время "плановых учений". Причина взрыва не названа. О пострадавших не сообщалось. По словам мэра, ситуацию быстро удалось взять под контроль.