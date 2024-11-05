Владелец KFC в III квартале сократил чистую прибыль на 8%

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Американский оператор ресторанов быстрого питания Yum! Brands Inc. в третьем квартале сократил чистую прибыль на 8%, при этом скорректированный показатель и выручка не оправдали ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $382 млн, или $1,35 в расчете на акцию, по сравнению с $416 млн, или $1,46 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль опустилась до $1,37 с $1,44 на акцию.

Выручка выросла на 7% до $1,83 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,41 на акцию при выручке в $1,9 млрд.

Сопоставимые продажи ресторанов Yum! сократились в минувшем квартале на 2%, в том числе ресторанов быстрого питания KFC – на 4%, сети пиццерий Pizza Hut – также на 4%, тогда как заведения мексиканской кухни Taco Bell зафиксировали аналогичный рост.

Аналитики ожидали снижения сопоставимых продаж группы на 0,4%.

Котировки акций Yum! почти не меняются в ходе предварительных торгов во вторник.

Yum! Brands является крупнейшей в мире ресторанной компанией по числу предприятий – она управляет свыше 60 тыс. ресторанов более чем в 150 странах. Три ресторанных бренда компании – KFC, Pizza Hut и Taco Bell – являются мировыми лидерами в сегментах ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся соответственно на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне.