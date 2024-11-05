Поиск

Кандидат в вице-президенты от республиканцев Вэнс проголосовал на выборах в США

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в вице-президенты от республиканцев сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс во вторник побывал на своем избирательном участке в Цинциннати (штат Огайо), чтобы отдать голос на выборах, сообщает CNN.

На участок он прибыл в сопровождении жены и детей, а затем проголосовал за экс-президента Дональда Трампа.

"Я чувствую себя отлично. Никогда точно не знаешь, но у меня отличные ощущения от предвыборной гонки", - сказал он журналистам.

В миреТрамп на заключительном митинге пообещал американцам "великую победу"Читать подробнее

Он напомнил, что голосовал здесь на промежуточных выборах 2022 года, когда он смог пройти в Сенат США от штата Огайо. "Хотелось бы надеяться, что дела пойдут так же хорошо для Трампа и для меня, как это случилось со мной пару лет назад в штате Огайо", - добавил Вэнс.

Во вторник избирательные участки открылись на президентских выборах в США.

За пост президента США борются кандидат от Демократической партии вице-президент Камала Харрис и республиканец экс-глава Белого дома Трамп. Вместе с президентом будет избран вице-президент. Кандидатом от демократов на эту должность выступает губернатор штата Миннесота Тим Уолз, от республиканцев - сенатор Вэнс.

США Джей Ди Вэнс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России визовые центры TLS Сontact с 5 декабря прекратят прием документов на британскую визу

В России визовые центры TLS Сontact с 5 декабря прекратят прием документов на британскую визу

Трамп в день выборов планирует проголосовать во Флориде, Харрис - дать интервью

Трамп в день выборов планирует проголосовать во Флориде, Харрис - дать интервью

Российское посольство в США отрицает вмешательство России в выборы в Молдавии

Что случилось этой ночью: вторник, 5 ноября

Разведсообщество США заявило о предполагаемых попытках РФ вмешаться в выборы

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });