Кандидат в вице-президенты от республиканцев Вэнс проголосовал на выборах в США

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в вице-президенты от республиканцев сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс во вторник побывал на своем избирательном участке в Цинциннати (штат Огайо), чтобы отдать голос на выборах, сообщает CNN.

На участок он прибыл в сопровождении жены и детей, а затем проголосовал за экс-президента Дональда Трампа.

"Я чувствую себя отлично. Никогда точно не знаешь, но у меня отличные ощущения от предвыборной гонки", - сказал он журналистам.

Он напомнил, что голосовал здесь на промежуточных выборах 2022 года, когда он смог пройти в Сенат США от штата Огайо. "Хотелось бы надеяться, что дела пойдут так же хорошо для Трампа и для меня, как это случилось со мной пару лет назад в штате Огайо", - добавил Вэнс.

Во вторник избирательные участки открылись на президентских выборах в США.

За пост президента США борются кандидат от Демократической партии вице-президент Камала Харрис и республиканец экс-глава Белого дома Трамп. Вместе с президентом будет избран вице-президент. Кандидатом от демократов на эту должность выступает губернатор штата Миннесота Тим Уолз, от республиканцев - сенатор Вэнс.