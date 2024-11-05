Трамп на заключительном митинге пообещал американцам "великую победу"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Экс-президент США и кандидат на пост от республиканцев Дональд Трамп выразил мнение, что одержит выдающуюся победу на выборах.

"Это будет самая великая победа этой страны в политическом плане", - приводят его слова американские СМИ.

Выступая на митинге в городе Гранд-Рапидс в Мичигане в ночь на вторник, Трамп предположил, что в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис США ждут "еще четыре года страданий, ошибок и катастроф".

При этом политик отметил, что он сражается не столько против Харрис, сколько против "злой системы демократов".

Он повторил свои основные обещания в рамках избирательной кампании, такие как введение пошлин против других стран и борьба с нелегальными иммигрантами.

За последние часы экс-президент выступил на митингах в Северной Каролине, в Пенсильвании и Мичигане. Все эти штаты считаются ключевыми. По словам Трампа, за год он принял участие в более чем 900 предвыборных митингах.

В ходе выступления в Пенсильвании экс-президент заявил, что республиканцы лидируют с "большим отрывом" и после своей победы он "починит" то, что "сломала Камала".

Выборы президента США проходят 5 ноября. При этом миллионы американцев проголосовали досрочно.