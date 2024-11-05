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Израиль нанес удары в сирийской провинции Хомс по городу рядом с границей Ливана

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Израильская авиация во вторник атаковала сирийский город Эль-Кусайр, расположенный на западе Сирии в провинции Хомс, сообщает Al Arabiya.

Налету подверглась городская промзона. Однако Al Arabiya не уточняет, какие именно объекты попали под удар.

Эль-Кусайр находится в гористой местности в 15 км от границы с Ливаном. По данным ливанского телеканала LBCI, взрывы в городе были столь громкими, что их слышали в Ливане в Эль-Хирмиле.

Израиль Сирия Ливан
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