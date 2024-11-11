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Иран призывает исключить Израиль из ООН после удара по Сирии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Ирана призывает к введению эмбарго на поставки оружия Израилю и исключению страны из Организации Объединенных Наций после удара по Сирии.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран "решительно осудил агрессивное нападение, совершенное сегодня сионистским режимом на жилое здание" в районе Дамаска.

Багаи призвал к принятию мер против Израиля, включая эмбарго на поставки оружия и исключение страны из ООН.

Ранее сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило о "израильской агрессии" в районе Сайида Зайнаб.

В результате израильского удара по жилому дому погибли семь мирных жителей, среди них женщины и дети. Еще 20 человек получили ранения, сообщило министерство обороны Сирии.

Дамаск Израиль Иран ООН
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