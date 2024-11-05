В КСИР заявили, что Иран хранит свой арсенал во многих городах на глубине 500 м

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Иранские военные распределили ракетный арсенал по множеству городов в Иране, хранят его на большой глубине. Об этом заявил во вторник командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

"В Иране немного городов, где нет складов с ракетами. Иранские объекты с ракетами располагаются на глубине в 500 м", - приводит агентство "Мехр" его слова.

"Количество мест, где расположены ракеты, столь велико, что если их засекут, то враги не смогут им противостоять. Вы видите лишь вершину айсберга", - заверил командующий.

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью. Впоследствии западные СМИ не раз сообщали со ссылкой на спутниковые данные, что израильский удар нанес ущерб производству ракет и ПВО Ирана.

В минувшую субботу руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что США и Израилю придется поплатиться за их политику в отношении Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил в воскресенье, что его страна не может оставить нападение Израиля без ответа. Однако он отметил, что "тип и интенсивность ответа" могут измениться, если в Газе и Ливане будет достигнуто прекращение огня.

The Jerusalem Post сообщала на этой неделе, что Армия обороны Израиля продолжает повышать уровень боеготовности в ожидании возможного ответа Ирана на израильский удар 26 октября.