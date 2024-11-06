США призвали Ирак предотвратить атаку Ирана на Израиль с иракской территории

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена призвала правительство Ирака предотвратить возможную атаку Ирана на Израиль с иракской территории, сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам одного из источников портала, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье говорил с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа ас-Судани о "планируемой иранской атаке из Ирака". Чиновник также отметил, что в понедельник беседу с премьером Ирака провел и американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Два американских чиновника заявили, что Салливан и Блинкен оказывали давление на премьера Ирака, чтобы он "остановил нападения шиитских ополченцев на американские войска в Ираке и Сирии, а также их нападение на Израиль".

Помощник американского президента и госсекретарь сообщили иракскому премьеру, что он "не должен позволить Ирану совершить нападение на Израиль с иракской территории".

"Если вы этого не сделаете, мы не сможем помешать Израилю нанести удар по Ираку", - процитировал собеседник израния послание Белого дома властям Ирака.

По данным израильской и американской разведок, Иран планирует в ближайшие дни крупномасштабную атаку против Израиля с территории Ирака.

Как сообщили официальные лица, после нападения Израиля на Иран в ночь на 26 октября Корпус стражей Исламской революции перебрасывал беспилотники и баллистические ракеты шиитским ополченцам в Ираке.

По словам американского чиновника, США публично и в частном порядке предостерегали Иран от совершения подобной атаки, но пока иранцы не проявили никакого желания к деэскалации.

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана. Это был ответ на иранский ракетный обстрел Израиля ранее этой осенью. Впоследствии западные СМИ не раз сообщали со ссылкой на спутниковые данные, что израильский удар нанес ущерб производству ракет и ПВО Ираном.

В минувшую субботу иранский лидер аятолла Али Хаменеи заявил, что США и Израилю поплатятся за их политику в отношении Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил в воскресенье, что его страна не может оставить нападение Израиля без ответа. Однако, отметил он, "тип и интенсивность ответа" могут измениться, если в секторе Газе и Ливане будет достигнуто прекращение огня.

The Jerusalem Post сообщала на этой неделе, что Армия обороны Израиля продолжает повышать уровень боеготовности в ожидании возможного ответа Ирана на израильский удар 26 октября.