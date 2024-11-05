В сербском городе Нови Сад произошли беспорядки, есть пострадавшие

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Беспорядками закончился митинг в сербском городе Нови Сад, где в пятницу обрушился козырек на здании железнодорожного вокзала, из-за чего погибли 14 человек.

По сообщению сербской газеты "Политика", после митинга и памятного шествия группы молодежи закидали камнями, облили красной краской и нечистотами здание городской администрации и штаб-квартиру правящей в стране Сербской прогрессивной партии. Кроме того, манифестанты срывали вывешенные на улице государственные флаги.

Несколько человек пострадали, одна женщина получила травму головы после попадания камня.

Власти назвали происходящее провокацией.

Ранее министр строительства Сербии Горан Весич ушел в отставку на фоне произошедшего в Нови Саде.

В пятницу на здании железнодорожного вокзала Нови Сада рухнул козырек, погибли 14 человек. Сообщалось, что обрушение произошло во время работ по реконструкции.