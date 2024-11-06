Сербская полиция задержала нескольких участников беспорядков в Нови Саде

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Девять человек задержаны в связи с погромами, которые произошли во вторник, 5 ноября, в сербском городе Нови Саде, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

Телеканал отмечает, что вандалы нанесли ущерб зданиям городской администрации, штаб-квартире городского отделения правящей в стране Сербской прогрессивной партии и Административного суда.

Произошли столкновения с полицией.

Прокуратура в сотрудничестве с полицейским управлением Нови Сада и другими службами предпринимает все предусмотренные законом меры, направленные на выяснение обстоятельств и преследования тех, кто учинил погромы, подчеркивается в сообщении РТС.

Беспорядками закончился накануне митинг в сербском городе Нови Сад, где обрушился козырек на здании железнодорожного вокзала, из-за чего погибли 14 человек.

По сообщению сербской газеты "Политика", после митинга и памятного шествия группы молодежи закидали камнями, облили красной краской и нечистотами здание городской администрации и штаб-квартиру правящей в стране Сербской прогрессивной партии. Кроме того, хулиганы срывали вывешенные на улице государственные флаги.

Несколько человек пострадали, одна женщина получила травму головы после попадания камня.

Власти назвали происходящее провокацией.

Ранее стало известно, что после инцидента на железнодорожном вокзале в отставку ушел министр строительства Сербии Горан Весич.