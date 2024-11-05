Не менее 15 человек погибли после израильского удара по Ливану

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В ходе израильского авиаудара по ливанскому городу Баржа на западе Ливана погибли по меньшей мере 15 человек, сообщает во вторник "Аль-Джазира" со ссылкой на ливанский Минздрав.

"В результате израильского удара по ливанскому городу Барджа погибли не менее 15 человек", - информирует телеканал.

Отмечается, что в пострадавших районах города продолжаются поисково-спасательные работы.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны боевики "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории и запускают по целям на ней беспилотники.