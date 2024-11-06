Что случилось этой ночью: среда, 6 ноября

Предварительные итоги выборов в США, рыболовецкое судно потеряло ход в Баренцевом море, Нетаньяху отправил в отставку Галанта

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- The New York Times оценивает шансы Дональда Трампа на победу на выборах президента США в 89%. По сообщениям американских СМИ, кандидат от Республиканской партии получает 214 голосов выборщиков, кандидат от демократов Камала Харрис - 179. Для победы нужны голоса 270 выборщиков. Трамп заявил, что президентский пост ему обеспечит победа в Пенсильвании. Штаб Харрис привлекал знаменитостей, чтобы удержать студентов в длинных очередях к избирательным участкам.

- Рыболовное судно "Алиот" терпит бедствие в Баренцевом море, на борту 12 человек. Судно потеряло ход более чем в 60 морских милях от побережья Мурманской области из-за поломки винта.



- Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Израиля. Йоав Галант назвал среди причин своей отставки несогласие с премьером по законопроекту, освобождающему от призыва в армию ультраортодоксальных евреев.

- Премьер Грузии выразил надежду на перезагрузку отношений с Вашингтоном и Брюсселем. "Думаю, что в любом случае украинский конфликт завершится в будущем году, тогда и начнется перезагрузка наших отношений с США и Евросоюзом", - сказал Ираклий Кобахидзе.

- Не менее 15 человек погибли после израильского удара по городу Баржа на западе Ливана, сообщил Минздрав страны.

- В Лиге чемпионов УЕФА португальский "Спортинг" обыграл английский "Манчестер Сити" со счетом 4:1. Итальянский "Милан" выиграл у испанского "Реала" со счетом 3:1.