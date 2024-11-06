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Премьер Грузии выразил надежду на перезагрузку отношений с США и Евросоюзом

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси желает улучшить отношения с США и Евросоюзом и надеется на встречные шаги.

"Вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США, мы надеемся на перезагрузку отношений с Америкой", - заявил Кобахидзе в эфире грузинского телеканала "Пост ТВ".

"Думаю, что в любом случае украинский конфликт завершится в будущем году, тогда и начнется перезагрузка наших отношений с США и Евросоюзом", - сказал грузинский премьер.

Кобахидзе добавил, что, по его мнению, в случае победы на выборах в США экс-президента Дональда Трампа украинский конфликт завершится на несколько месяцев быстрее.

Грузия Ираклий Кобахидзе США Евросоюз Украина
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