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Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Перу

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в центральной части Перу, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 22:40 мск во вторник, находился в 90 км к югу от города Уанкайо.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США также оценила магнитуду землетрясения в 5,7. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 79,4 км.

Перу землетрясение
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