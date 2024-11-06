Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Перу

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в центральной части Перу, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 22:40 мск во вторник, находился в 90 км к югу от города Уанкайо.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США также оценила магнитуду землетрясения в 5,7. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 79,4 км.