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The New York Times оценивает шансы Трампа на победу в 89%

The New York Times оценивает шансы Трампа на победу в 89%
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - The New York Times пишет что вероятность победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США достигает 89%.

Прогноз газеты основывается на предварительных результатах завершившихся в большинстве штатов выборов.

По данным портала Axios, Трамп по состоянию на 6:30 по московскому времени набирает 210 голосов из необходимых для победы 270, кандидат от демократов Камала Харрис пока довольствуется 112.

Одновременно с президентскими проходят выборы Конгресс США. Axios сообщает, что пока большинство также удерживают республиканцы. В сенате они уже получили 48 из 100 мест, в палате представителей - 140 мест при 92 у демократов.

США выборы президента Дональд Трамп Камала Харрис
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