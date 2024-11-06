The New York Times оценивает шансы Трампа на победу в 89%

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - The New York Times пишет что вероятность победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США достигает 89%.

Прогноз газеты основывается на предварительных результатах завершившихся в большинстве штатов выборов.

По данным портала Axios, Трамп по состоянию на 6:30 по московскому времени набирает 210 голосов из необходимых для победы 270, кандидат от демократов Камала Харрис пока довольствуется 112.

Одновременно с президентскими проходят выборы Конгресс США. Axios сообщает, что пока большинство также удерживают республиканцы. В сенате они уже получили 48 из 100 мест, в палате представителей - 140 мест при 92 у демократов.