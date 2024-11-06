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Республиканцы получают большинство в Сенате Конгресса США

В борьбе за Белый дом Харрис сокращает отставание от Трампа

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - На проходящих в США выборах в Конгресс - одновременно с президентскими - республиканцы еще до окончания подсчета голосов получили 51 место из 100 в Сенате, сообщает телеканал Fox News.

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До нынешних выборов большинство в Сенате принадлежало демократам.

По состоянию на 7:30 мск республиканцы лидируют и на выборах в Палату представителей, набирая 165 из необходимых для большинства 218, у демократов - 112, сообщает телеканал.

В борьбе за Белый дом кандидату от демократической партии Камале Харрис удалось несколько сократить отставание от республиканца Дональда Трампа: она заручилась 193 голосами при 216 у Трампа.

Конгресс США Сенат республиканцы Дональд Трамп Камала Харрис
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