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В Польше находятся более 10 тыс. военнослужащих США

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - На территории Польши в настоящее время дислоцированы 10 тыс. военнослужащих США, сообщил в среду министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Важным элементом стратегического партнерства с США является размещение в Польше 10 тысяч американских военнослужащих, часть из которых находится в нашей стране на постоянной основе", - сказал глава Минобороны, которого цитирует агентство PAP.

Он подчеркнул, что "Польша - надежный, неизменный союзник США, а США - надежный и неизменный союзник Польши".

В настоящее время высшим командным составом США в Польше является передовое командование 5-го армейского корпуса США, базирующееся в Познани и координирующее действия американских войск по всему региону.

Кроме того, Вооруженные силы США проводят непрерывную ротацию боевой группы бронетанковой бригады (ABCT, Armored Brigade Combat Team) при поддержке боевой авиационной бригады (CAB) и подразделений материально-технического обеспечения, дислоцированных в Польше.

После начала СВО на Украине США в рамках поддержки союзников направили в Польшу дополнительную помощь в виде подразделений, авиационного компонента, двух батарей Patriot для защиты логистического хаба POLLOGHUB в Жешуве и второй бригадной боевой группы. Также в польском Редзиково размещен один из элементов американской системы противоракетной обороны.

Польша США
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