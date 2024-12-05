США выделили Польше кредит в $4 млрд на трансформацию вооруженных сил

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что США предоставили кредит в размере $4 млрд для целей быстрой трансформации польских вооруженных сил.

"У нас есть еще одно кредитное соглашение с США, помогающее финансировать быструю трансформацию польских вооруженных сил в рамках программы FMF (программа иностранного военного финансирования. - ИФ)", - написал глава Минобороны в соцсети.

Он отметил, что "в общей сложности США уже предоставили Польше более $11 млрд для финансирования программ вооружения, в том числе на системы ПВО Patriot и вертолеты Apache".

"Это еще одно доказательство большого доверия и прочного союза между Польшей и США", - подчеркнул Косиняк-Камыш.