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Макрон заверил Трампа в готовности работать с ним по Украине и Ближнему Востоку

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в телефонном разговоре в среду заявили об их стремлении "трудиться для восстановления мира и стабильности" в связи с происходящими кризисами, сообщил Елисейский дворец.

Канцелярия французского президента отметила, что во время этого "очень хорошего 25-минутного обмена мнениями" президент Франции "подчеркнул важность роли Европы и сказал президенту Трампу, что готов продолжить эту беседу и работать вместе над этими вопросами", в частности, по Украине и Ближнему Востоку, когда его собеседник приступит к своим функциям в конце января 2025 года.

США Франция Дональд Трамп Эммануэль Макрон
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