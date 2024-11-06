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Министерство внутренней безопасности США готовится к изменению миграционной политики при Трампе

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Министерстве внутренней безопасности США ожидают больших изменений в миграционной политике после вступления Дональда Трампа в должность президента страны, сообщает в среду CNN со ссылкой на источники.

"Министерство внутренней безопасности готовится к кардинальному изменению миграционной политики при новой администрации Трампа", - информирует телеканал.

В частности, сотрудников министерства, по данным CNN, волнует вопрос о том, что теперь будет с программами в этой сфере, которые приняли при администрации нынешнего президента Джо Байдена.

Трамп неоднократно критиковал миграционную политику Байдена и его администрации. Так, в сентябре Трамп в ходе дебатов с кандидатом в президенты США от демократов Камалой Харрис раскритиковал ее миграционный курс.

По мнению Трампа, США из-за наплыва нелегальных мигрантов могут превратиться в "Венесуэлу на стероидах".

В преддверии выборов Трамп также пообещал ужесточить политику в отношении лиц, нелегально попадающих в США, напомнив, что выступает за смертную казнь для нелегалов, которые совершают убийства американских граждан.

Джо Байден США Дональд Трамп
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