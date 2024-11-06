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Секретная служба в ближайшие дни приступит к охране близких родственников Трампа

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Секретная служба США уже скоро займется обеспечением безопасности ближайших родственников Дональда Трампа, который ранее заявил о победе на президентских выборах 5 ноября, передает в среду CNN со ссылкой на источник.

"Секретная служба США начнет в ближайшие дни охранять ближайших родственников избранного президента Дональда Трампа в то время, как в предстоящие месяцы будет идти переходный период – от администрации Джо Байдена к Трампу, заявил CNN представитель правоохранительных органов", - информирует телеканал.

CNN уточняет, что речь о стандартной практике на период передачи власти в США. Однако на этот раз Секретная служба находится в напряженном состоянии из-за усиленной защиты Трампа в связи с двумя попытками покушения на него. Так, агентов отвлекают от следственных мероприятий на непосредственное обеспечение безопасности.

13 июля на предвыборном митинге произошло покушение на Трампа. Он получил легкое ранение, а один из участников мероприятия погиб. Секретная служба сообщала, что стрелка ликвидировали.

15 сентября во Флориде недалеко от гольф-клуба, в котором находился Трамп, произошла стрельба. Подозреваемый в попытке покушения на Трампа задержан и идентифицирован как 58-летний Райан Уэсли Раут. Предположительно, он был вооружен штурмовой винтовкой и находился возле гольф-клуба во Флориде, когда экс-президент играл в гольф в воскресенье днем. Раут попытался просунуть ствол винтовки сквозь сетчатое ограждение гольф-клуба, но Секретная служба заметила его и открыла огонь.

В октябре Associated Press сообщало, что независимая группа, занимающаяся расследованием покушения на Трампа в июле, пришла к выводу, что без фундаментальных реформ в агентстве подобные инциденты могут повториться.

США Дональд Трамп Секретная служба
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