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Канцлер ФРГ Шольц заявил о намерении организовать в январе вотум доверия правительству

Шольц сообщил, что отправляет в отставку министра финансов Кристиана Линднера

Канцлер ФРГ Шольц заявил о намерении организовать в январе вотум доверия правительству
Министр финансов Германии Кристиан Линднер, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и канцлер Олаф Шольц (слева направо) на заседании Бундестага
Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Канцер ФРГ Олаф Шольц заявил, что желает запросить в январе 2025 года у Бундестага вотум доверия его правительству на фоне проблем, которые в данный момент переживает Германия, сообщают западные СМИ.

"Нам нужно правительство, способное действовать, имеющее силы на необходимые решения для нашей страны", - заявил Шольц журналистам.

Вместе с тем он заявил, что отправляет в отставку министра финансов Кристиана Линднера от Свободной демократической партии в составе правящей коалиции. Шольц пояснил, что министр действовал неконструктивно в связи с бюджетными вопросами и блокировал принятие необходимых законов.

По данным СМИ, такие решения могут привести к досрочным выборам в ФРГ - на шесть месяцев раньше срока.

СМИ напоминают, что Шольц объявил о таких решениях на фоне явной победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. В ЕС тем временем пытаются определить, как союзу следует реагировать на возможные обещанные изменения во внешней политике США.

Одновременно с тем Германии приходится иметь дело со стагнацией в экономике, стареющим населением и проблемами с устаревающей инфраструктурой. СМИ поясняют, что эти процессы в ФРГ наблюдаются на фоне прекращения поставок дешевого газа из России и роста конкуренции с экономикой КНР. Популярность немецкой правящей коалиции падает в пользу крайне правых и крайне левых сил.

Олаф Шольц ФРГ
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