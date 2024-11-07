Что случилось этой ночью: четверг, 7 ноября

Харрис и Байден поздравили Трампа с победой, Шольц намерен запросить вотум доверия правительству, Израиль нанес авиаудары по пригородам Бейрута

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Камала Харрис публично заявила о признании результатов президентских выборов. Она поздравила Дональда Трампа с победой и пообещала мирную передачу власти. При этом Харрис призвала сторонников не прекращать борьбу за идеалы, которые она отстаивала в ходе предвыборной кампании.

- Джо Байден позвонил Дональду Трампу и поздравил его с победой на выборах. В ходе телефонного разговора он выразил готовность обеспечить эффективный процесс передачи власти и пригласил Трампа на встречу в Белый дом, дата которой будет определена позднее.

- Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о планах в январе 2025 года запросить у Бундестага вотум доверия правительству, что может привести к досрочным парламентским выборам. Он также заявил, что отправляет в отставку министра финансов Кристиана Линднера. Шольц пояснил, что министр действовал неконструктивно в связи с бюджетными вопросами и блокировал принятие необходимых законов.

- Израиль нанес авиаудары по пригородам Бейрута, сообщил телеканал Al-Mayadeen. В частности, под обстрел попал район Узаи, расположенный около международного аэропорта Бейрута.

- Минобороны сообщило о загрузке в шахтную пусковую установку в Калужской области стратегической ракеты "Ярс". Козельская дивизия стала первым соединением PBCH, на вооружение которого поступили новые ракетные комплексы "Ярс" шахтного базирования.

- Подразделения ВДВ группировки "Север" улучшили положение по переднему краю и овладели крупным опорным пунктом ВСУ в Суджанском районе Курской области.