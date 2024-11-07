Израильские военные сообщили, что за сутки убиты шесть десятков боевиков "Хезболлы"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В результате ударов ВВС Израиля по десяткам целей у города Баальбек в Ливане и севернее реки Литани были убиты около 60 участников ливанского шиитского движения "Хезболла", сообщила Армия обороны Израиля.

Кроме того, были атакованы десятки целей, в том числе пусковая установка, из которой производились пуски в сторону центра Израиля, военные здания и склады и другие объекты террористической инфраструктуры.