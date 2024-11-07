ЦАХАЛ поразила пункт управления беспилотниками "Хезболлы" на юге Ливана

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля в четверг нанесли удар по командному пункту движения "Хезболла" в районе города Сур на юге Ливана, говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

В ЦАХАЛ пояснили, что члены "Хезболлы" использовали его для запуска беспилотников-камикадзе и разведывательных БПЛА по Израилю.

Кроме того, в четверг израильские ВВС атаковали и другие объекты "Хезболлы" в Ливане, включая оружейные склады и пусковые установки ракет.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что израильские войска продолжают бои на юге Ливана, признали, что потеряли еще пять солдат убитыми и 16 ранеными.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, боевики этого движения ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории и запускают беспилотники.