Поиск

ЦАХАЛ поразила пункт управления беспилотниками "Хезболлы" на юге Ливана

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - ВВС Израиля в четверг нанесли удар по командному пункту движения "Хезболла" в районе города Сур на юге Ливана, говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

В ЦАХАЛ пояснили, что члены "Хезболлы" использовали его для запуска беспилотников-камикадзе и разведывательных БПЛА по Израилю.

Кроме того, в четверг израильские ВВС атаковали и другие объекты "Хезболлы" в Ливане, включая оружейные склады и пусковые установки ракет.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что израильские войска продолжают бои на юге Ливана, признали, что потеряли еще пять солдат убитыми и 16 ранеными.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру "Хезболлы" на юге Ливана и в Бейруте. ЦАХАЛ также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, боевики этого движения ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории и запускают беспилотники.

Хроника 07 октября 2023 года – 07 ноября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан ЦАХАЛ Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден пообещал мирно передать власть Трампу

Байден пообещал мирно передать власть Трампу

Что произошло за день: четверг, 7 ноября

Куба вновь осталась без энергоснабжения после удара урагана "Рафаэль"

Новым министром финансов Германии стал бывший банкир Goldman Sachs Йорг Кукис

CNN сообщает о подготовке сторонников Трампа к депортации нелегалов из США

Макрон призвал Европу самостоятельно отстаивать свои интересы

Макрон призвал Европу самостоятельно отстаивать свои интересы

Посольство РФ держит на контроле ситуацию с застрявшими на лайнере в Японии россиянами

Посольство РФ держит на контроле ситуацию с застрявшими на лайнере в Японии россиянами

Politico назвало обсуждавшихся в команде Трампа кандидатов в госсекретари США

Politico назвало обсуждавшихся в команде Трампа кандидатов в госсекретари США

В Кремле назвали абстрактной публикацию WSJ о плане команды Трампа по Украине

Лондон добавил 56 физических и юрлиц в санкционные списки, связанные с РФ, ЦАР и Ливией

Лондон добавил 56 физических и юрлиц в санкционные списки, связанные с РФ, ЦАР и Ливией
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });