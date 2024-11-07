Сентябрь не был для КНР месяцем передышки в межсезонье, импорт газа вырос на 20%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Активный рост покупок природного газа китайскими покупателями сказывается на динамике даже довольно скромных месяцев межсезонья. В сентябре импорт подскочил на 1/5, при том, что приток СПГ вырос еще сильнее.

В сентябре 2024 года Китай увеличил общий импорт природного газа (по трубе и через СПГ) по отношению к тому же месяцу прошлого года (11,427 млрд куб. м) на 20% - до 13,71 млрд куб. м, сообщает Главное таможенное управление КНР.

Это новый максимум для соответствующего месяца. По сравнению с соседними месяцами (к примеру, в августе было 15,593 млрд куб. м) сентябрьская цифра выглядит скромнее, потому что в этом месяце на магистралях с крупнейшими экспортерами трубопроводного газа проводятся плановые профилактические мероприятия.

Более детальную внешнеторговую сводку с разделением на экспортеров китайская таможня опубликует через две недели.

Газопроводы

Трубопроводный газ Китай получает от пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Поставки трубопроводного газа в годовом сравнении должны были вырасти прежде всего благодаря плановому наращиванию экспорта "Газпрома" по "Силе Сибири". Для других экспортеров объективные условия должны были быть также благоприятными.

Исходя из прогноза стабильного потока трубопроводного газа по отношению к уровню предыдущих месяцев (с поправкой на плановые ремонты), можно ожидать, что поставки газа по газопроводам могли составить около 5,4 млрд куб. м, превышая уровень сентября 2023 года (4,7 млрд куб. м) примерно на 15%.

СПГ

Исходя из прогнозируемой динамики трубопроводных поставок, на долю СПГ могло в сентябре 2024 года прийтись около 6,4 млн тонн. Это почти на четверть больше, чем в сентябре 2023 года (5,169 млн тонн).

Рост импорта СПГ оказал поддержку спотовым ценам в регионе в этой части мира. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань), в сентябре 2024 года составил $474 за тысячу кубометров после $489 в августе.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".