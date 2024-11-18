Китай в сентябре нарастил импорт СПГ на 27%

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Китай - крупнейший покупатель сжиженного природного газа на планете - в настоящее время также является наиболее быстрорастущим его участником. В сентябре КНР нарастил импорт более чем на 27%, или на 1,38 млн тонн, для перевозки которых нужна флотилия из 20 стандартных крупнотоннажных танкеров-газовозов. Тенденцию концентрации спроса в АТР в сентябре поддержали Индия (+8%), Южная Корея (+13%), (Тайвань +17%). Европа в это же время сократила закупки СПГ на 15%, или 1 млн тонн.

Сжиженный природный газ

Китай в сентябре 2024 года импортировал 6,55 млн тонн сжиженного природного газа, что на 27% больше, чем годом ранее (5,169 млн тонн), сообщает Главное таможенное управление КНР. Это новый максимум приема СПГ для соответствующего месяца. В абсолютных величинах традиционно пик импорта СПГ приходится на месяцы четвертого квартала.

Рост импорта СПГ оказал поддержку спотовым ценам в регионе в этой части мира. Региональный индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань), в сентябре 2024 года составил $474 за тысячу кубометров после $489 в августе.

Россия является крупным поставщиком СПГ на рынок КНР. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Более детальную внешнеторговую сводку с разделением на экспортеров китайская таможня опубликует в среду.

Газопроводы

По газопроводам Китай в сентябре 2024 года импортировал 5,189 млрд куб. м газа, что на 10% больше, чем годом ранее. В суточном выражении по отношению к августу 2024 поставки сократились на 20%, что объяснимо традиционно проводимой в этом месяце осенней профилактической кампанией на основных магистралях в преддверии зимнего сезона.

Трубопроводный газ Китай получает от пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Поставки трубопроводного газа в годовом сравнении должны были вырасти прежде всего благодаря плановому наращиванию экспорта "Газпрома" по "Силе Сибири". Для других экспортеров объективные условия должны были быть также благоприятными.

Суммарный импорт природного газа (по трубе и через СПГ) в сентябре 2024 достиг 13,71 млрд куб. м, что на 20% больше, чем годом ранее. Им это также новый максимум для соответствующего месяца.