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Апелляционные суды в Грузии отклонили иски НПО об отмене итогов выборов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Тбилисский апелляционный суд не удовлетворил ни один из исков неправительственных организаций об отмене из-за выявленных нарушений итогов парламентских выборов, прошедших 26 октября.

Почти все иски НПО касались нарушения тайны голосования. В частности, в них утверждалось, что выбор избирателя той или иной партии, отмеченный на избирательном бюллетене черным фломастером, просвечивался с тыльной стороны, поэтому было нарушена тайна голосования.

Представители Центральной избирательной комиссии Грузии на заседании Тбилисского апелляционного суда на электронном аппарате для голосования продемонстрировали, что никто не мог узнать, кто за кого голосовал.

Отклонил претензии НПО и Кутаисский апелляционный суд, рассмотревший иски из регионов Западной Грузии.

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