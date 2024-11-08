Премьер-министр Грузии исключил повторные парламентские выборы

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидце отверг обвинения оппозиции в нарушениях на парламентских выборах в стране и добавил, что новых выборов не будет.

"Президент Саломе Зурабишвили и лидеры оппозиции, публично заявившие о фактах фальсификации, отказываются сотрудничать с прокуратурой и требуют проведения новых выборов. Этого не произойдет", - сказал Кобахидзе журналистам.

"Очень скоро Центральная избирательная комиссия подведет итоги выборов, после этого состоится первое заседание парламента и будет назначено правительство", - подчеркнул он.

По мнению премьера, "оппозиция желает сохранить лицо перед своими сторонниками при абсолютном проигрыше на выборах". "Войдут или нет избранные от оппозиции депутаты в парламент, это их дело, но я думаю, все-таки войдут", - сказал Кобахидзе.

По данным ЦИК Грузии, победу на парламентских выборах, прошедших 26 октября, одержала правящая партия "Грузинская мечта".

Оппозиционные партии, прошедшие в ходе выборов в парламент, продолжают выдвигать обвинения властям. Четыре таких партии отказываются признавать итого голосования и требуют назначения новых выборов.