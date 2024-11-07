Ralph Lauren во II финквартале увеличил выручку лучше прогноза

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Американский дом моды Ralph Lauren Corp. во втором финансовом квартале нарастил чистую прибыль и выручку, причем выручка и скорректированная прибыль превысили ожидания аналитиков.

Чистая прибыль по итогам прошлого финквартала, завершившегося 28 сентября, составила $147,9 млн, или $2,31 в расчете на акцию, против $146,9 млн, или $2,19 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль поднялась до $2,54 c $2,1 на акцию. Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный FactSet, предусматривал показатель на уровне $2,42 на бумагу.

Выручка увеличилась на 6% до $1,73 млрд с $1,63 млрд, в то время как эксперты в среднем оценивали показатель в $1,68 млрд. Сопоставимые продажи выросли на 10%, в том числе в Северной Америке – на 6% вместо ожидавшихся рынком 2,8%.

В третьем финквартале Ralph Lauren рассчитывает на увеличение выручки без учета колебаний валютных курсов на 3-4%, в текущем фингоду в целом – также на 3-4%, тогда как ранее прогнозировала 2-3%.

Акции Ralph Lauren дорожают на 7,7% на предварительных торгах в четверг.