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Президент РФ отметил увеличение поставок российских удобрений в Индию

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Экспорт российских удобрений в Индию может быть увеличен относительно текущих уровней, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"На последней встрече господин премьер-министр (Индии Нарендра Моди - ИФ) обратил внимание на то, что у индийских производителей сельхозпродукции есть острая необходимость увеличить объем поставок удобрений. Мы это сделали и готовы наращивать, имею в виду потребности индийского сельского хозяйства", - сказал он.

Глава российского государства отметил, что РФ развивает отношения с Индией в различных направлениях, в том числе в энергетике.

"Мы развиваем отношения по всем направлениям, это касается и экономики, она развивается хорошими темпами, причем тоже по разным направлениям. Это, скажем, энергетика: мы, кстати, готовы (развивать отношения - ИФ) кроме поставок нефти - а эти поставки на индийский рынок возросли многократно, - это касается возможностей поставок СПГ, сжиженного природного газа", - сообщил президент, напомнив, что также РФ участвует в строительстве АЭС на индийской территории.

Нарендра Моди Владимир Путин Валдай
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