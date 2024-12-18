Производство минудобрений в России в 2024 выросло на 6% до рекорда

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Производство удобрений в России в 2024 году превысит 63 млн тонн, увеличившись на 6-7% в годовом исчислении, сказал телеканалу "Россия 24" глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

"Мы (по итогам 2024 года - ИФ) произведем более 63 млн тонн минеральных удобрений всех видов - это абсолютный рекорд со времен Советского Союза. Абсолютный прирост год к году будет порядка 6-7%. Это следствие огромных инвестиций, которые были сделаны за последние 9 лет. Они приближаются к 2 трлн рублей", - сказал Гурьев.

Экспорт удобрений из России в 2024 году достигнет рекордных 40 млн тонн, отметил глава РАПУ. По его словам, отгрузки удобрений в Азию выросли в 2024 году на 60%, в Африку - на 18%, в Латинскую Америку - на 20% к прошлогоднему уровню.

Объем поставок удобрений на внутренний рынок составил 5,5 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества), добавил Гурьев.

"Те программы инвестиционные, которые начаты, будут продолжены в 2025 году. Стройка не будет останавливаться. Поэтому мы увидим однозначно прирост с точки зрения валового производства минеральных удобрений и в 2025 году", - уверен он.

В 2023 году, по данным РАПУ, Россия произвела 59,3 млн тонн удобрений.