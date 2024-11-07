Пауэлл не исключает возможности снижения ставки ФРС в декабре

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Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) будет принимать дальнейшие решения по базовой процентной ставке в зависимости от статданных, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания.

Пауэлл не исключает очередного снижения ставки в декабре, но также оставляет открытой возможность того, что Федрезерв сделает паузу в смягчении политики на этом заседании.

"Нам нужно просто подождать и посмотреть, куда нас приведут экономические статданные, - сказал он. - Впереди еще целые шесть недель".

По его словам, ФРС может как замедлить, так и ускорить смягчение монетарной политики.

Американский ЦБ снизил в четверг процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,5-4,75% годовых. В сентябре Федрезерв опустил ставку впервые с марта 2020 года - сразу на 50 б.п. До этого она находилась на максимуме за 23 года.

Отвечая на вопросы журналистов, Пауэлл отметил, что осознает опасность как слишком быстрого, так и слишком медленного смягчения политики. Чрезмерно быстрое снижение ставки может замедлить прогресс в движении к цели по инфляции, тогда как затягивание с этим способно ослабить экономическую активность и занятость.

Пауэлл подчеркнул, что инфляция в США стала гораздо ближе к цели ФРС. В то же время, темпы роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) остаются "несколько повышенными", добавил он.

Глава ФРС полагает, что результаты президентских выборов в США, на которых победил кандидат от республиканцев Дональд Трамп, не скажутся на политике Федрезерва в ближайшей перспективе.

При этом он не намерен строить догадки относительно того, "что может случиться в будущем". "Мы не знаем ни сроки, ни сути будущих изменений экономической политики", - сказал Пауэлл.

Действия правительства и Конгресса могут повлиять на ситуацию в экономике США со временем, и "прогнозы в отношении этих последствий будут включены в наши экономические модели и учтены", отметил Пауэлл.

Он заявил, что не намерен покидать пост главы ФРС, если об этом его попросит Трамп.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Трамп может попросить Пауэлла покинуть пост главы ФРС до истечения срока его службы в этой должности в мае 2026 года. Слова Пауэлла не оставляют сомнений в том, что он останется на своем посту до конца срока.

У Трампа нет полномочий ни для смещения, ни для понижения в должности руководителей ФРС, сказал он.

Доллар дешевеет на заявлениях Пауэлла, пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0803 по сравнению с $1,0787 до начала пресс-конференции. Фондовые индексы США прибавляют 0,2-1,6%.