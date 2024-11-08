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Нефть дешевеет после роста накануне, цена Brent опустилась ниже $75,3 за баррель

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу после подъема по итогам предыдущих торгов.

Поддержку рынку в четверг оказало, в частности, решение Федеральной резервной системы снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых, сообщает Trading Economics.

Котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:48 по Москве составляют $75,29 за баррель, что на $0,34 (на 0,45%) ниже цены на закрытие прошлой сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,71 (на 1%) - до $75,63 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на $0,41 (на 0,6%) и составляет $71,95 за баррель. По итогам предыдущей сессии котировки этих контрактов выросли на $0,67 (на 0,9%) - до $72,36 за баррель.

Трейдеры следят за ураганом "Рафаэль" в Мексиканском заливе. К настоящему моменту приостановка производства на платформах, с которых в преддверии ненастья были эвакуированы рабочие, затронула 22,4% добычи нефти в данном регионе и 9,7% природного газа.

"Объемы остановки добычи, вероятно, увеличатся до конца недели", - полагает директор по стратегии на энергетическом рынке StoneX Алекс Ходес.

Аналитики ING понизили прогноз средней стоимости Brent в четвертом квартале до $74 за баррель с ожидавшихся ранее $79. При этом оценка на 2025 год осталась без изменения - $72 за баррель, сообщает MarketWatch.

Между тем аналитики Citi отмечают наличие рисков того, что избранный президент США Дональд Трамп "введет больше санкций в отношении стран-производителей нефти, таких как Венесуэла и Иран, что может оказать положительное влияние на нефтяные цены".

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