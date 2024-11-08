Путин сообщил, что РФ прилагает усилия по ближневосточному урегулированию

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Россия прилагает усилия и находится в контакте со всеми сторонами ближневосточного конфликта, чтобы найти пути его разрешения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Надо искать пути для того чтобы найти взаимоприемлемые решения. Вопрос: они, вообще, есть, это возможно? Я думаю, что да, возможно, как это не покажется странным. И у нас есть даже свои соображения на этот счет. Мы пытаемся разговаривать со всеми участниками этого конфликта, пытаемся нащупать, что могло бы быть приемлемым для всех. И в целом там свет в конце тоннеля может и замаячить", - сказал он, отвечая на вопросы участников пленарного заседания клуба "Валдай" в четверг.

Путин заявил, что Россия находится в "постоянном контакте буквально со всеми (сторонами конфликта - ИФ), если не каждый день, то каждый неделю".

"Давайте попробуем идти по этому пути. Я очень боюсь тут хоть что-то разрушить из тех усилий, которые мы сейчас прилагаем", - сказал глава государства, добавив, что не одна Россия включена в этот процесс.

По словам Путина, "сейчас нужно стремиться к тому, чтобы свести к минимуму, к нулю страдания палестинского народа".

"Сейчас самое главное - прекратить боевые действия, немедленно", - подчеркнул российский президент.

То же, по его словам, касается ситуации на юге Ливана. "Нельзя доводить и там до трагедии, надо искать пути для того, чтобы найти взаимоприемлемые решения", - призвал Путин.