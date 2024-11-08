Поиск

Путин сообщил, что РФ прилагает усилия по ближневосточному урегулированию

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Россия прилагает усилия и находится в контакте со всеми сторонами ближневосточного конфликта, чтобы найти пути его разрешения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Надо искать пути для того чтобы найти взаимоприемлемые решения. Вопрос: они, вообще, есть, это возможно? Я думаю, что да, возможно, как это не покажется странным. И у нас есть даже свои соображения на этот счет. Мы пытаемся разговаривать со всеми участниками этого конфликта, пытаемся нащупать, что могло бы быть приемлемым для всех. И в целом там свет в конце тоннеля может и замаячить", - сказал он, отвечая на вопросы участников пленарного заседания клуба "Валдай" в четверг.

Путин заявил, что Россия находится в "постоянном контакте буквально со всеми (сторонами конфликта - ИФ), если не каждый день, то каждый неделю".

"Давайте попробуем идти по этому пути. Я очень боюсь тут хоть что-то разрушить из тех усилий, которые мы сейчас прилагаем", - сказал глава государства, добавив, что не одна Россия включена в этот процесс.

По словам Путина, "сейчас нужно стремиться к тому, чтобы свести к минимуму, к нулю страдания палестинского народа".

"Сейчас самое главное - прекратить боевые действия, немедленно", - подчеркнул российский президент.

То же, по его словам, касается ситуации на юге Ливана. "Нельзя доводить и там до трагедии, надо искать пути для того, чтобы найти взаимоприемлемые решения", - призвал Путин.

Владимир Путин Ливан Валдай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пауэлл не исключает возможности снижения ставки ФРС в декабре

Пауэлл не исключает возможности снижения ставки ФРС в декабре

Трамп полагает, что поговорит с Путиным

Президент РФ заявил, что видит сигналы американских компаний, желающих вернуться в Россию

Губернатор Калифорнии заявил о готовности бороться против "незаконных действий" Трампа

Губернатор Калифорнии заявил о готовности бороться против "незаконных действий" Трампа

Республиканцы настроены оптимистично по выборам в Палату представителей

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Делегацию РФ на климатической конференции в Баку возглавит Мишустин

Байден пообещал мирно передать власть Трампу

Байден пообещал мирно передать власть Трампу

Что произошло за день: четверг, 7 ноября

Куба вновь осталась без энергоснабжения после удара урагана "Рафаэль"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });