Поиск

Путин считает необходимым наличие суверенных государства Израиля и Палестины

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Россия считает необходимым исполнение всех решений Совбеза и Генассамблеи ООН по Израилю и Палестине, подразумевающие создание двух суверенных государств, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия считает необходимым исполнить все решения Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН по Израилю и Палестине", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Он напомнил, что эта позиция РФ является традиционной ещё со времен СССР.

Он подчеркнул, что, если будут исполнены все эти решения по созданию двух суверенных государств, "это и будет решением кризиса, каким бы тяжёлым и острым они ни был".

Так президент РФ ответил на вопрос, в каких границах Россия признает Израиль.

Владимир Путин Израиль ООН Валдай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пеплопад от извергающегося вулкана Шивелуч прошел в камчатских поселках

Путин заявил об окружении двух группировок ВСУ в 10 тыс. и 5 тыс. человек

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Делегацию РФ на климатической конференции в Баку возглавит Мишустин

Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай"

Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай"

Что произошло за день: четверг, 7 ноября

Посольство РФ держит на контроле ситуацию с застрявшими на лайнере в Японии россиянами

Посольство РФ держит на контроле ситуацию с застрявшими на лайнере в Японии россиянами

Рособрнадзор поддержал идею тестировать знание языка детьми мигрантов перед школой

Минцифры обсуждает создание консорциума для разработки российского аналога Android

Минцифры обсуждает создание консорциума для разработки российского аналога Android

По делу о хищении недвижимости Минобороны РФ арестованы активы на 700 млн руб.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });