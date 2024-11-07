Путин считает необходимым наличие суверенных государства Израиля и Палестины

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Россия считает необходимым исполнение всех решений Совбеза и Генассамблеи ООН по Израилю и Палестине, подразумевающие создание двух суверенных государств, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия считает необходимым исполнить все решения Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН по Израилю и Палестине", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Он напомнил, что эта позиция РФ является традиционной ещё со времен СССР.

Он подчеркнул, что, если будут исполнены все эти решения по созданию двух суверенных государств, "это и будет решением кризиса, каким бы тяжёлым и острым они ни был".

Так президент РФ ответил на вопрос, в каких границах Россия признает Израиль.