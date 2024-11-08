В Амстердаме произошло нападение на израильских футбольных фанатов

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Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Болельщики израильского футбольного клуба "Маккаби" подверглись нападению в Амстердаме в ночь на пятницу после матча с "Аяксом", который прошел в рамках 4-го тура общего раунда Лиги Европы.

По данным The Jerusalem Post, десять человек пострадали, еще трое пропали без вести. По подозрению в причастности к нападениям задержаны 57 человек.

The Times of Israel сообщает, что нападавшие были в масках, они выкрикивали пропалестинские лозунги. По данным издания, организованные группы совершали нападения в разных частях города. Сотни людей боялись покидать гостиничные номера, чтобы добраться до аэропорта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение об отправке самолетов в Амстердам для эвакуации израильтян.

Как передает CNN, премьер-министр Нидерландов Дик Шуф заявил, что он находится на связи с Нетаньяху в связи с "абсолютно неприемлемыми антисемитскими атаками на израильтян".

Полиция Амстердама сообщила, что усилила меры безопасности в центре города еще с вечера среды в связи с возникшими конфликтами. По данным полицейских, был предотвращена стычка между водителями такси и посетителями казино. Кроме того, сообщается об инциденте с сорванным палестинским флагом.