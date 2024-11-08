Глава МИД Израиля посетит Нидерланды для обсуждения ЧП с футбольными фанатами

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Новый глава МИД Израиля Гидеон Саар в ближайшие часы посетит Нидерланды для обсуждения ситуации с нападением местных жителей на израильских футбольных болельщиков, приехавших поддержать ФК "Маккаби" из Тель-Авива в матче против "Аякса", сообщает в пятницу The Times of Israel.

Ожидается, что Саар встретится с нидерландским коллегой Каспаром Вельдкампом и другими высокопоставленными чиновниками.

В ночь на пятницу, после футбольного матча Лиги Европы, в котором амстердамский "Аякс" обыграл "Маккаби" со счетом 5:0, нидерландские фанаты напали на израильских. С собой у них были палестинские флаги, они скандировали: "Свободу Палестине".

При этом издание отмечает, что израильские болельщики, со своей стороны, скандировали оскорбительные лозунги в сторону арабского и палестинского населения Амстердама. По данным некоторых СМИ, предполагается, что нападение как раз было спровоцировано таким поведением израильских болельщиков.

В МИД Израиля сообщили, что как минимум 10 израильтян пострадали в ходе атак. Также еще с тремя фанатами связаться пока не удается. Позже в полиции Амстердама заявили, что пять человек были госпитализированы в результате нападений. Также представители закона задержали 62 человека, которые, предположительно, организовали беспорядки.

Ранее в пятницу поступали сообщения, согласно которым Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планировала направить в Нидерланды медицинские и спасательные бригады для помощи израильским гражданам, однако позже от этой идеи отказались.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил инцидент с нидерландским коллегой Диком Схоофом. Он призвал власти страны обеспечить безопасность израильским гражданам.

Схооф назвал атаку "неприемлемой и антисемитской" и пообещал, что все виновные будут задержаны и привлечены к ответственности.