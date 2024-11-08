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США перебросили на Ближний Восток эскадрилью истребителей F-15E

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - На Ближний Восток прибыла группа американских истребителей, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

"Истребители ВВС США F-15E Strike Eagles из состава 492-й эскадрильи с авиабазы Лейкенхит в Англии прибыли в зону ответственности Центрального командования", - говорится в сообщении.

Накануне издание The Times of Israel сообщило, что США решили на время перебросить в Иорданию эскадрилью истребителей F-15E Strike Eagle на фоне опасений в связи с возможным иранским ракетным ударом по Израилю.

В свою очередь газета Haaretz отметила, что в Иорданию направляются как минимум 12 истребителей.

Ранее в этом месяце в Пентагоне сообщили об усилении военного присутствия на Ближнем Востоке. В регион были направлены эсминцы противоракетной обороны, эскадрильи истребителей, самолеты-заправщики и шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52H, которые размещены на авиабазе Эль-Удейд в Катаре.

США укрепляют позиции в регионе в связи с ожидающимися ударами Ирана по Израилю, которые могут стать ответом на ракетный обстрел Израилем страны, ставший в свою очередь реакцией на предыдущую атаку Ирана.

США Иран
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