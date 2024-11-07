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США перебрасывают на Ближний Восток истребители на фоне опасений из-за Ирана

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - США решили на время перебросить в Иорданию эскадрилью истребителей F-15E Strike Eagle на фоне опасений в связи с возможным ракетным ударом Ирана по Израилю, сообщает в четверг The Times of Israel.

В свою очередь, газета "Гаарец" отмечает, что в Иорданию направляются как минимум 12 истребителей.

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Американские военные пока не делали никаких официальных заявлений об отправке самолетов.

Ранее в этом месяце в Пентагоне сообщили об усилении военного присутствия на Ближнем Востоке. В регион были направлены эсминцы противоракетной обороны, эскадрилья истребителей, самолет-заправщик и несколько дальних бомбардировщиков ВВС США B-52.

США укрепляют позиции в регионе в связи с ожидающимися ударами Ирана по Израилю, которые могут стать ответом на ракетный обстрел Израилем страны, в свою очередь бывший реакцией на предыдущую атаку Ирана.

По сообщениям некоторых СМИ, Тегеран может нанести ответный удар уже на этой неделе.

США Иран Ближний Восток Иордания
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