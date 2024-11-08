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Sony увеличила чистую прибыль во II финквартале в 1,7 раза

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Японская Sony Corp. увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале в 1,7 раза благодаря сильным результатам в игровом бизнесе и сегменте сенсорных решений.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 338,5 млрд иен ($2,21 млрд) по сравнению с 200,1 млрд иен за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз опрошенных Visible Alpha аналитиков для этого показателя составлял 256,9 млрд иен.

Квартальная выручка Sony повысилась на 2,7% до 2,91 трлн иен. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 2,989 трлн иен.

Операционная прибыль компании во втором финквартале выросла в 1,7 раза до 455 млрд иен. Операционная прибыль игрового бизнеса увеличилась в 2,8 раза до 138,8 млрд иен, подразделения сенсорных решений – в 2 раза до 92,4 млрд иен. В музыкальном подразделении показатель увеличился на 12% до 90,36 млрд иен, в кинобизнесе – снизился в 1,6 раза до 18,5 млрд иен.

Sony улучшила прогноз выручки на текущий фингод, который завершится в марте 2025 года, но сохранила неизменными прогнозы для показателей чистой и операционной прибыли.

Компания ожидает, что ее выручка в этом году снизится на 2,4% (ранее ожидалось сокращение на 3,2%), чистая прибыль увеличится на 1%, операционная прибыль – на 8,4%.

Акции Sony подорожали на 1,2% по итогам торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 4,6%.

Sony
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