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Хуситы объявили об ударе гиперзвуковой ракетой по израильской авиабазе "Неватим"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы в пятницу заявили, что атаковали гиперзвуковой ракетой базу израильских ВВС "Неватим". Об этом говорится в заявлении представителя хуситов Яхьи Сари в соцсети X.

"Ракетные силы йеменских вооруженных сил провели особую военную операцию против базы "Неватим" в регионе Негев на юге оккупированной Палестины при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина 2". По воле Аллаха, она достигла цели", - отмечается в заявлении.

Кроме того, он заявил, что мятежникам удалось сбить еще один беспилотник США MQ-9, когда он находился в воздушном пространстве йеменской провинции Эль-Джауш. Таким образом, уточнил Сари, всего мятежники уничтожили 12 американских летательных аппаратов.

Ранее, отмечает The Times of Israel, израильские военные сообщали об успешном перехвате выпущенной из Йемена ракеты.

7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Хуситы стали обстреливать суда в Красном море и проводить атаки на Израиль. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене. Авианалеты против хуситов осуществляли и ВВС Израиля.

Йемен Израиль
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