Volkswagen отзывает более 114 тысяч автомобилей в США

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американское подразделение германской Volkswagen отзывает более 114 тыс. автомобилей в связи с риском взрыва подушки безопасности, говорится в сообщении на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

В частности, из-за деградации взрывчатого вещества может взорваться нагнетатель водительской подушки. Это может произойти после длительного воздействия высоких влажности и температур и привести к разбросу острых металлических фрагментов с серьезной угрозой для здоровья и жизни находящихся в салоне лиц.

Речь идет об оборудовании производства ныне обанкротившейся японской компании Takata.

Новая отзывная кампания является продолжением достигнутого в 2020 году соглашения между VW и NHTSA, приведшего к отзыву Volkswagen Beetle 2012-2016 модельных годов с тем же компонентом.

В ее рамках отзываются Beetle 2017-2019 модельных годов, включая кабриолеты, и ряд моделей Passat.

Дилеры бесплатно заменят модули водительской подушки безопасности на отозванных машинах.

Takata обанкротилась в 2017 году после возникновения многомиллиардных обязательств в результате отзыва 42 млн автомобилей в США. Летом этого года из-за проблем с ее подушками безопасности машины в числе прочих отзывали Stellantis и BMW.