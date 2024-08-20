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BMW отзывает 720 тыс. автомобилей в США и 1,36 млн в Китае

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU -Bayerische Motoren Werke AG отзывает почти 720,8 тыс. автомобилей в США из-за возможности короткого замыкания, говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA),

В нем отмечается, что неправильно изолированный электрический разъем на помпе системы охлаждения может подвергнуться воздействию воды, что приведет к короткому замыканию.

BMW известно о 18 жалобах клиентов и выявленных проблемах, при этом компания не получала каких-либо сообщений об авариях или травмах, связанных с этой неполадкой в США.

Также в конце прошлой недели автопроизводитель объявил об отзыве 1,36 млн машин в Китае из-за проблемных подушек безопасности японского производителя Takata. Из этого количества около 598,5 тыс. автомобилей были выпущены в КНР совместным предприятием BMW Brilliance Automotive, а остальные - импортированы в страну.

Кампания затрагивает машины, выпущенные в 2003-2017 гг, говорится в сообщении Государственного управления по регулированию рынка КНР.

BMW КНР США
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