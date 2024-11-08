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ЕС продлил миссию военной помощи Украине на два года

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял в пятницу решение о продлении мандата миссии по военной помощи Евросоюза Украине (EUMAM Ukraine) еще на два года, до 15 ноября 2026 года.

Для этого будет выделено бюджетное ассигнование в размере почти 409 млн евро на период с 14 ноября 2024 года по 15 ноября 2026 года, сообщила пресс-служба совета.

В распространенном в Брюсселе коммюнике говорится, что EUMAM Ukraine "остается ключевым инструментом военной поддержки ЕС Украины, а ее основная цель – способствовать повышению военного потенциала вооруженных сил Украины".

Также сообщается, что в соответствии с данным решением EUMAM Ukraine будет сотрудничать с альянсом, в частности, с командованием НАТО по помощи Украине в области безопасности и обучения (NSATU).

Совет ЕС 17 октября 2022 года принял решение о создании EUMAM Ukraine с первоначальной продолжительностью в два года. На сегодняшний день эта миссия, по данным Совета ЕС, подготовила 63 тыс. солдат ВСУ. Сообщается, что в ближайшие месяцы будет подготовлено еще 15 тыс. украинских военнослужащих. EUMAM Ukraine финансируется из Европейского фонда мира.

ЕС Украина
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