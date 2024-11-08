Европейские лидеры заявили о планах усилить оборонную готовность ЕС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств стран Евросоюза на неформальном саммите в Будапеште приняли декларацию об усилении конкурентоспособности Евросоюза, отдельным пунктом в которой числится работа над оборонной готовностью.

В документе ставится задача "повышения (...) оборонной готовности и потенциала, в частности, путем соответствующего укрепления оборонной технологической и промышленной базы".

"В этой связи высокий представитель (ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель - ИФ) и (Европейская - ИФ) комиссия без промедления представят разработанные варианты государственного и частного финансирования. Мы также задействуем потенциал космической отрасли", - говорится в декларации саммита.

Главной темой неформальной встречи в Будапеште 7-8 ноября было состояние конкурентоспособности Евросоюза.